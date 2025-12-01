Sevgili Aslan, bugün Venüs ve Plüton'un bugün oluşturduğu sekstil, liderlik yeteneklerini öne çıkarıyor. Şimdi bir projenin merkezine oturabilirsin. Bir süredir, iş hayatında yönetici rolü ile sivrildiğini biliyoruz ancak bu kez ekip içinde çözülemeyen bir sorunu tek bir hamlede çözerek başarına başarı katabilirsin.

Tam da bu noktada, beklediğin geri dönüş de nihayet gerçekleşebilir. Uzun süredir yürüttüğün bir iş görüşmesi ya da anlaşma süreci bugün tamamlanabilir. Artık hak ettiğin koltukta oturmanın ve emeklerinin bunun karşılığını almanın tam zamanı. Ancak burada dikkat etmen gereken bir konu var: Dengeli yaklaşım! Açıkçası, takdir gördüğün işler yapmaya devam ederken, 'yükseldikçe alçalmayı bilmelisin.'

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs ve Plüton'un sekstili, güçlü bir çekim yaratıyor. Lakin bu çekim, biraz 'yasak hayranlık' enerjisi taşıyabilir. İlişkisi olan biri senden etkilenebilir veya sen yanlış kişiye kalbini kaptırabilirsin. Bu yüzden, bugün aşk konusunda biraz daha dikkatli olman gerektiğini bilmelisin. Kalbine söz geçirmen gereken bir dönemdesin... Peki, doğru olanı mı yapacaksın? Yoksa aklına eseni mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…