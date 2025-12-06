Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Açıklaması: “PKK’nın Kurucu Önderliğinin Mesajları Makuldür”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin 'Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Bahçeli, 'PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir' dedi.
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makuldür."
"Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz."
