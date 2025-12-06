onedio
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Açıklaması: “PKK’nın Kurucu Önderliğinin Mesajları Makuldür”

Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Açıklaması: “PKK’nın Kurucu Önderliğinin Mesajları Makuldür”

06.12.2025 - 15:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin 'Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Bahçeli, 'PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir' dedi.

Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makuldür."

Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makuldür."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Bahçeli, “Yakamızı kaptırmadan yolumuzdan ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini akıl ve adaletle okuyoruz” dedi.

İşbirliğinden yana olduklarını belirten Bahçeli, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19’uncu toplantısını da 4 Aralık’ta yapmış, bu suretle İmralı’nın adaya giden milletvekili heyetine yaptığı açıklamalar görüşülmüştür. PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir' ifadelerini kullandı.

"Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz."

"Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz."

Bahçeli açıklamasında şunları dedi:

'Süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir.

Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz.

Tereddüt göstermeyiniz, zekaya sınır çekilmez. Hayal etmekten korkmayınız. Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz. Ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız.'

