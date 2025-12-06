onedio
Lahmacun Artık Lüks Yiyecek! Yüzde 22 Zamlanan Lahmacun Hangi Kentte Kaç Lira?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2025 - 12:19

Türkiye’nin en sevilen lezzetlerinden biri de lahmacun. Bir zamanlar uygun fiyatı nedeniyle vazgeçilmez olan lahmacun zamlardan nasibini aldı. Nefes’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre lahmacun fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 22 zamlandı.

Kaynak

Lahmacun fiyatları da zamdan etkilendi.

Lahmacun yemek de artık lüks oldu. Adana’da iki lahmacunun fiyatı ortalama 565 lira oldu. Lahmacunun ana malzemeleri dana kıyma ve salça fiyatlarındaki yükseliş fiyatları etkiledi. 

Dana kıyma yüzde 12.3 zam; biber salçası ise yüzde 18.2 zamlandı. Zamlardan nasibini alan lahmacun fiyatları da yüzde 22 yükseldi. Research İstanbul’un Lahmacun Endeksi’ne göre Kasım 2025’te lokantada lahmacun fiyatı 133.2 TL oldu.

Lahmacun hangi kentte ne kadara satılıyor?

İstanbul’da ortalama lahmacun fiyatı 123.7 TL oldu. En hızlı artış Mersin’de yaşandı. Mersin’de lahmacun fiyatı yüzde 4.8 arttı. Böylece fiyat 195.7 liraya yükseldi. 28 büyükşehirde lahmacun fiyatı sabit kalan kent olmadı. Van’da lahmacun 81.2 TL’de kalırken Adana’da 282.6 TL olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan lahmacun fiyatları İzmir’de 167.1 TL, Muğla’da 146.2 TL, Antalya’da 139.8 TL.

