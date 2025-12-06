Lahmacun Artık Lüks Yiyecek! Yüzde 22 Zamlanan Lahmacun Hangi Kentte Kaç Lira?

Lahmacun yemek de artık lüks oldu. Adana’da iki lahmacunun fiyatı ortalama 565 lira oldu. Lahmacunun ana malzemeleri dana kıyma ve salça fiyatlarındaki yükseliş fiyatları etkiledi.

Dana kıyma yüzde 12.3 zam; biber salçası ise yüzde 18.2 zamlandı. Zamlardan nasibini alan lahmacun fiyatları da yüzde 22 yükseldi. Research İstanbul’un Lahmacun Endeksi’ne göre Kasım 2025’te lokantada lahmacun fiyatı 133.2 TL oldu.