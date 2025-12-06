Çoğu Kişinin Bilmediği Vergi Avantajları: SGK Uzmanı Tek Tek Açıkladı
Türkiye’de milyonlarca engelli vatandaş bulunuyor. Ancak çoğu kişi devletin engelli ve engelli yakınlarına sağladığı vergi avantajından habersiz. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde her ay maaşa 360-1.485 TL arasında para eklemenin mümkün olduğunu yazdı. Karakaş, “Bu para devletin size iade ettiği vergi” ifadelerini kullandı.
Engelli ve engelli yakını çalışanlar vergi iadesi alabilir.
İsa Karakaş, engelliler için diğer avantajları sıraladı.
