Çoğu Kişinin Bilmediği Vergi Avantajları: SGK Uzmanı Tek Tek Açıkladı

İsa Karakaş, engelli ve engelli çalışanı ailelerin birçok vergi avantajlarından habersiz olduğunu dile getirdi. Karakaş’ın yazısına göre her ay maaşınıza 360-1.485 TL eklemeniz mümkün. Devletin vergi iade ettiğini söyleyen Karakaş, “2025 yılı itibarıyla her ay net maaşınıza 360 TL ile 1.485 TL arasında ek para girebilir. Üstelik bu para sizin değil, devletin size iade ettiği vergi” dedi

Vergi iadesinden kimler faydalanıyor?

Kendisi engelli olan herkes, engelli çocuğu-eşi-annesi-babası olan herkes.

Vergi iadesi nasıl alınır?

Başvuru yollarını da açıklayan Karakaş, ilk olarak hastaneden ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ alınması gerektiğini dile getirdi.

Bir dilekçe, kimlik fotokopisi, işveren yazısı ile Vergi Dairesi Grup Müdürlüğü veya Defterdarlık-Vergi Dairesi-Mal Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir.

Rapor incelenip onaylandığında da işverene bildirdiğiniz takdirde indirim maaşınıza yansıyor.