

Çoğu Kişinin Bilmediği Vergi Avantajları: SGK Uzmanı Tek Tek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2025 - 10:02

Türkiye’de milyonlarca engelli vatandaş bulunuyor. Ancak çoğu kişi devletin engelli ve engelli yakınlarına sağladığı vergi avantajından habersiz. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde her ay maaşa 360-1.485 TL arasında para eklemenin mümkün olduğunu yazdı. Karakaş, “Bu para devletin size iade ettiği vergi” ifadelerini kullandı.

Kaynak

Engelli ve engelli yakını çalışanlar vergi iadesi alabilir.

İsa Karakaş, engelli ve engelli çalışanı ailelerin birçok vergi avantajlarından habersiz olduğunu dile getirdi. Karakaş’ın yazısına göre her ay maaşınıza 360-1.485 TL eklemeniz mümkün. Devletin vergi iade ettiğini söyleyen Karakaş, “2025 yılı itibarıyla her ay net maaşınıza 360 TL ile 1.485 TL arasında ek para girebilir. Üstelik bu para sizin değil, devletin size iade ettiği vergi” dedi

Vergi iadesinden kimler faydalanıyor?

Kendisi engelli olan herkes, engelli çocuğu-eşi-annesi-babası olan herkes.

Vergi iadesi nasıl alınır?

Başvuru yollarını da açıklayan Karakaş, ilk olarak hastaneden ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ alınması gerektiğini dile getirdi. 

Bir dilekçe, kimlik fotokopisi, işveren yazısı ile Vergi Dairesi Grup Müdürlüğü veya Defterdarlık-Vergi Dairesi-Mal Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. 

Rapor incelenip onaylandığında da işverene bildirdiğiniz takdirde indirim maaşınıza yansıyor.

İsa Karakaş, engelliler için diğer avantajları sıraladı.

Karakaş, engelliler için otomobil avantajını da anlattı. Yüzde 90 ve üzeri engelli olanların ÖTV’siz araç alabildiğini vurgulayan Karakaş, MTV’nin tamamen sıfır olduğunu söyledi. 

Öte yandan 200 metre kareyi geçmeyen tek evi veya hissesi bulunan engelliler emlak vergisi ödemiyor. 

Engelli bakım evlerinde verilen hizmetlerde KDV yüzde 10 indirimli. 

Tekerlekli sandalye, baston, kabartma klavye, ortez-protez gibi özel araç-gereçlerde KDV alınmıyor.

