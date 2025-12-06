onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
6 Milyon Çalışan Doğrudan Etkilenecek! Kamuda Yeni Düzenlemenin Tarihi Belli Oldu

6 Milyon Çalışan Doğrudan Etkilenecek! Kamuda Yeni Düzenlemenin Tarihi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2025 - 09:15

Asgari ücret, memur ve emeklinin 2026 zammı konuşulurken tepki çeken bir adım atıldı. Kamuda üst düzey yöneticilere 30 bin TL seyyanen zam yapılması için Meclis’e teklif verilmesi eleştirileri beraberinde getirdi. Tepkilerin artması sonrası sunulan önerge geri çekildi. Peki, 30 bin TL zam teklifi neden iptal edildi? Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında seyyanen zam teklifinin perde arkasını anlattı. Öte yandan Tayyar, 6 milyon çalışanı doğruda etkileyecek yeni düzenleme için tarih verdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

30 bin TL seyyanen zam teklifi neden iptal edildi?

30 bin TL seyyanen zam teklifi neden iptal edildi?

Kamuda üst düzey yöneticilere 30 bin lira seyyanen zam yapılması için teklif verildi. Teklif, kamuoyunda büyük tepkilere neden olunca geri çekildi. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, seyyanen zam teklifinin neden geri çekildiğini anlattı. 

Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla teklifin geri çekildiğini ifade ederek 'Sayın Cumhurbaşkanımız bütün tarafları dinliyor, bütün eleştirileri değerlendiriyor. 'Burada bir sıkıntı varsa tepki çekecek şekilde değil, ciddi bir hazırlıkla kapsamlı bir düzenleme hazırlayın, bunu getirin, bunu Meclis'ten geçirelim' diyor' diye konuştu.

6 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek yeni düzenleme geliyor.

6 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek yeni düzenleme geliyor.

Şamil Tayyar, kamu çalışanları için sil baştan düzenlemenin yolda olduğunu kaydetti. Yeni düzenleme ile ilgili tarih veren Tayyar, “2026 yılı içinde hazırlanacak yeni kamu reformunun parlamentoya getirilmesi planlanıyor. Kişisel kanaatim 1 Ocak 2027 tarihinden geçerli olmak üzere bir düzenleme olur diye tahmin ediyorum” dedi.

Şamil Tayyar'ın açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın