6 Milyon Çalışan Doğrudan Etkilenecek! Kamuda Yeni Düzenlemenin Tarihi Belli Oldu
Asgari ücret, memur ve emeklinin 2026 zammı konuşulurken tepki çeken bir adım atıldı. Kamuda üst düzey yöneticilere 30 bin TL seyyanen zam yapılması için Meclis’e teklif verilmesi eleştirileri beraberinde getirdi. Tepkilerin artması sonrası sunulan önerge geri çekildi. Peki, 30 bin TL zam teklifi neden iptal edildi? Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında seyyanen zam teklifinin perde arkasını anlattı. Öte yandan Tayyar, 6 milyon çalışanı doğruda etkileyecek yeni düzenleme için tarih verdi.
30 bin TL seyyanen zam teklifi neden iptal edildi?
6 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek yeni düzenleme geliyor.
Şamil Tayyar'ın açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz:
