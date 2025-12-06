6 Milyon Çalışan Doğrudan Etkilenecek! Kamuda Yeni Düzenlemenin Tarihi Belli Oldu

Kamuda üst düzey yöneticilere 30 bin lira seyyanen zam yapılması için teklif verildi. Teklif, kamuoyunda büyük tepkilere neden olunca geri çekildi. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, seyyanen zam teklifinin neden geri çekildiğini anlattı.

Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla teklifin geri çekildiğini ifade ederek 'Sayın Cumhurbaşkanımız bütün tarafları dinliyor, bütün eleştirileri değerlendiriyor. 'Burada bir sıkıntı varsa tepki çekecek şekilde değil, ciddi bir hazırlıkla kapsamlı bir düzenleme hazırlayın, bunu getirin, bunu Meclis'ten geçirelim' diyor' diye konuştu.