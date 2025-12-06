Sen Ne Kadar Yorgunsun?
Hayat koşturmasında hangimiz yorulmuyoruz ki! Tüm gün dışarıda geçirdikten sonra eve, kanepemize dönmeyi hayal ediyoruz hepimiz. Ama bazılarımızın yoğunlukları tabii ki daha fazla yorulmalarına neden oluyor. Peki sen ne kadar yorgunsun?
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşını da öğrenelim mi?
3. Gün bittiğinde kendini nasıl hissetmiş oluyorsun?
4. Sabahları alarm kurmadan uyanabiliyor musun?
5. Bugün izinlisin diyelim, ne yapacaksın?
6. Gün içindeki enerjini hangi resim daha iyi tanımlar?
7. Bu kadar işin gücün arasında kendine vakit ayırabiliyor musun peki?
8. Evde temizlik vakti geldi. Nasıl halledeceksin?
9. Uykunu da soralım! Nasıl uyuyorsun?
Sen hiç yorgun değilsin!
Modun biraz düşük gibi!
Sen gerçekten çok yorulmuşsun!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
