Sen Ne Kadar Yorgunsun?

Meryem Hazal Çamurcu
06.12.2025 - 11:31

Hayat koşturmasında hangimiz yorulmuyoruz ki! Tüm gün dışarıda geçirdikten sonra eve, kanepemize dönmeyi hayal ediyoruz hepimiz. Ama bazılarımızın yoğunlukları tabii ki daha fazla yorulmalarına neden oluyor. Peki sen ne kadar yorgunsun?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını da öğrenelim mi?

3. Gün bittiğinde kendini nasıl hissetmiş oluyorsun?

4. Sabahları alarm kurmadan uyanabiliyor musun?

5. Bugün izinlisin diyelim, ne yapacaksın?

6. Gün içindeki enerjini hangi resim daha iyi tanımlar?

7. Bu kadar işin gücün arasında kendine vakit ayırabiliyor musun peki?

8. Evde temizlik vakti geldi. Nasıl halledeceksin?

9. Uykunu da soralım! Nasıl uyuyorsun?

Sen hiç yorgun değilsin!

Sen yorgunluk nedir bilmeyen birisin. Enerjin kolay kolay tükenmiyor. Günlük koşturmacayı çok iyi yönetiyorsun. Uykuna dikkat ediyorsun, güzel besleniyorsun. O yüzden enerjin kolay kolay bitmiyor. Kendini dinlemeyi de biliyorsun, yorgunluk çökmeden dinleniyorsun. Tabii senin yorgun olmamamın arkasında Philips 5000 serisi robot süpürgen temizlik yaparken senin dinlenmen yatıyor.

Modun biraz düşük gibi!

Sana tamamen yorgunsun diyemeyiz ama modun biraz düşük. Şu anlık bir yorgunluğun yok gibi ama birikiyor. Uykusuzluk, stres ve yoğun tempon senin enerjini emiyor. Bazen keyifsiz olabiliyorsun ama kendini toparlaman çok kısa sürüyor. Hemen bir kahve içip kısa bir yürüyüş yapıp kendini toparlayabiliyorsun. Sen dışarıdayken uzaktan kontrol ederek çalıştırabileceğin Philips 5000 serisi robot süpürge ile yorgunluğun pek kalmıyor yani!

Sen gerçekten çok yorulmuşsun!

Sen gerçekten bittiğin bir noktadasın. O kadar yorulmuşsun ki elini kaldıracak halin kalmamış. Sürekli yetişmen gereken bir şeyler var ve sen hiçbirine yetişemiyor gibi hissediyorsun. Kafan karışık, hiçbir şeye tam odaklanamıyorsun dolayısıyla. Yorgunluk senin sadece bedeninde değil, ruhunda ve zihninde aynı zamanda. Senin o yüzden iyi bir dinlenmeye ihtiyacın var. Uzaktan kontrol edebileceğin bir robot süpürgen olsa çok iyi olmaz mı? İkili döner mop ile güçlü ıslak temizlik ve 10.000 Pa emiş gücü ile kuru temizleme yapabilen Philips 5000 serisi robot süpürge senin yorgunluğunu alacak!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
