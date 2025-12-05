Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça hareketli ve verimli bir gün olacak. Merkür ile Jüpiter'in bugün sana sunduğu enerji, özellikle geçmişten kalan ve bir türlü tamamlanamayan işlerini toparlama, evraklarını düzenleme ve karmaşık görünen idari süreçlerini çözme konusunda sana inanılmaz bir akış sağlıyor. Şayet bir süredir aksayan ve seni strese sokan bir iş varsa, bugün o işin çözümüne ulaşabilirsin.

Ayrıca, belki de kimse tarafından fark edilmeyen ancak şimdi senin farkına vardığın bir detay, bugün çözüme kavuşabilir. İşte bu durum, etrafındaki herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Sen ise tam da bu noktada yöneticilerinle yapacağın kısa ve öz bir konuşma sayesinde, önemli bir yükselme fırsatını yakalayabilirsin. Sakın aklından çıkarma; bugün attığın her adım, gelecekte sana rahat bir zemin yaratmak için bir tuğla olacak ve geleceğini kontrol edebileceksin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, bugün dingin ama bir o kadar da içten bir sıcaklık hakim. Tabii bu durumda partnerinle yapacağın konuşmalar, ilişkini daha da derinleştirecektir. Merkür ile Jüpiter'in sakinliği aşka yansıyacak ve ilişkini güvenli bir alana çevirecektir. Öte yandan eğer bekarsan, duygusal bir itiraf söz konusu olabilir. Belki de uzun zamandır içinde sakladığın bir hissi, bugün dışa vurmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…