Sevgili Yengeç, bugün Merkür'ün Oğlak burcuna yaptığı transit ile iş hayatında önemli değişikliklerin kapıda olduğunu hissedebilirsin. Özellikle ekip çalışmalarında veya iş ortaklıklarında daha ciddi, mesafeli ve planlı bir şekilde ilerlemeye başlayacaksın. Kiminle nasıl bir iş birliği yapabileceğini daha net bir şekilde görmeye başlayacak ve bu durumda iş hayatında yeni ufuklara yelken açmaya hazır olacaksın!

Öte yandan bu dönemde kariyerinde uzun süredir beklemekte olduğun bir konuyu disiplinli bir şekilde ele alarak görünür hale getirebilirsin. Bu durum, konumunu güçlendirecek ve seni daha da ileriye taşıyacaktır. Bu süreçte, hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atmanın zamanı geldiğini unutma!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, ilişkinde sınır ve güven konularını ön plana çıkarıyor. Partnerinle daha açık ve dürüst bir iletişim kurma isteğin artabilir. Aynı zamanda ilişkini ayakta tutan temelleri de sorgulayacak ve güçlendireceksin bu dönemde. Bu süreç, ilişkinin daha sağlam temellere oturmasını sağlayarak konfor alanını genişletebilirsin. Ama daha da önemlisi evlilik yolunda güçlü bir adım atabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…