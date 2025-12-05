Sevgili Terazi, bugün sana gökyüzünden gelen bir mesaj var. Merkür ve Jüpiter arasındaki üçgen, senin uzaklarla, eğitimle ve vizyonla ilgili alanlarına ışık tutuyor. İş yerinde büyük resmi görme yeteneğin bugün adeta tavan yapmış durumda. Bir projenin geleceğini planlamak, yeni bir strateji belirlemek veya potansiyeli yüksek bir fikri öne sürmek için mükemmel bir gün. Yöneticilerin senin düşünce tarzına hayran kalmaması neredeyse imkansız.

İşte tüm bu konulara dair gelişmeler, tam da günün ikinci yarısından itibaren netlik kazanıyor. Belki bir başvurunun olumlu yanıtı, belki resmi bir onay ya da seni daha geniş bir alana taşıyacak bir çalışmanın maddi anlamda desteklenmesi ile hayatın değişebilir. Zira, bu açının etkisi senin için “ufuk genişleten bir başarı” anlamına geliyor. Yani senin için yeni kapılar açılıyor, yeni fırsatlar doğuyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor... Uzaklarda olan biri senden haber bekliyor olabilir mi? Ya da artık ilişkinde gelecek planlarını konuşmanın zamanı gelmiştir. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir seyahat planı, belki de birlikte bir ev almak gibi heyecanlı konular masaya yatırılabilir. Romantik konulardaki kararsızlıkların, Merkür ve Jüpiter sayesinde sona ererken, aşk yüzünü güldürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…