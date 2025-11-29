Sevgili Terazi, bugün senin için sürprizlerle dolu olacak. Venüs ve Uranüs'ün kariyer evindeki karşıtlığı, stratejik sezgilerini harekete geçirecek. Bu sayede, daha önce hiç fark etmediğin bir durumu gözler önüne serilebilir. Belki de kimsenin göremediği bir düğümü de çözebilirsin bugün. İşte bu sayede tüm dikkatini toplayarak haftanın son günü rakiplerin henüz işe başlamamışken rekabette öne geçebilirsin!

Zira iş hayatında, sağlam bir konum yaratmak için ideal bir güne başlıyoruz. Bir bilginin doğrulanması, birinin beklenmedik bir itirafı ya da belirsiz bir mesele üzerinde netleşme, planlarını revize etme cesareti verebilir. Tabii bu arada risk alma konusunu da düşünmelisin. Her adımın hesaplı olması gerektiğini unutma, akılcı ve stratejik adımlar at!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, bugün yoğun ama hoş bir çekim seni sarabilir. Belki de birine bakarken, adeta elektrik çarpmış gibi hissedebilirsin. Kıskançlık ya da sahiplenme duyguları yok ama güçlü manyetik bir bağ hissedebilirsin. Bu, sadece seninle o kişi arasında oluşan özel bir bağ olabilir. Bu bağın gücünü hissetmek ve bu hissi yaşamak, bugün senin için unutulmaz bir deneyime dönüşebilir. Hadi kalbini özgür bırak ve ansızın kapını çalan duyguyu yaşa! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…