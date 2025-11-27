onedio
Terazi Burcu
28 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

27.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Kasım Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gezegenlerin hareketleri seninle biraz oyun oynayabilir. İletişim gezegeni Merkür'ün durağan konumu, iş hayatında müzakere gerektiren, pazarlık kokan konuların biraz uzamasına neden olabilir. Beklediğin bir kararın açıklanması belki biraz ertelenebilir, ama endişelenme. Bu erteleme, belki de beklediğinden daha iyi şartların oluşmasına vesile olacak.

İş hayatında ikinci perdeye geldiğimizde ise, ortaklaşa yürütülen işlerde ufak tefek pürüzlerle karşılaşabilirsin. Birlikte çalıştığın kişilerden biri, sorumluluğunu sana devretmeye kalkışabilir. Bu durumda, kibar ama net bir şekilde sınırlarını belirtmen gerekebilir. Terazi burcu olarak dengeleri korumak senin işin ama bugün bu konuda biraz sınanıyor olabilirsin. Zor olsa da diplomasi ile sorunları çözeceğine eminiz! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise, bugün huzur yerini gerilime bırakabilir. Partnerin bir lafı yanlış anlar, sen düzeltmeye çalışırsın, o yine farklı duyar... Bu tür bir iletişim döngüsü seni biraz yorucu olabilir. Hatta 'aşkta denge yok mu?' diye iç çekmeye başlayabilirsin. Ama sabırlı olmalısın. Zira, aşkta denge elbette var. Lakin sevgi bazen anlaşmazlıkların da üstesinden gelmeli, sorunları çözmek için aşka inanarak gözyaşlarına sarılmayı bilmeli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

