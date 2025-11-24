Sevgili Terazi, bugün iş hayatını etkileyecek güçlü bir kavuşum seni bekliyor. Merkür ve Venüs'ün kavuşumu, iş ortamında oldukça olumlu bir etki yaratıyor. Bu kavuşum, anlaşmazlıkların yumuşamasına ve daha barışçıl bir iş ortamının oluşmasına yardımcı olabilir. Senin her zamanki zarif ve diplomatik tavrınla, bu durumda çözümün merkezine yerleşiyorsun. Eğer konuşman gereken önemli biri varsa, bugün onunla konuşmanın tam zamanı. Çünkü bugün söylediklerin sadece duyulmakla kalmacak, aynı zamanda değer görerek kaydedilecek.

Sıkı dur, bu tatlı akış bir de projelerinin hızlanmanı sağlıyor. Karşına çıkan bir görev ilk bakışta zor görünse de, iletişim becerilerin sayesinde bu görevi kısa sürede kontrol altına alabileceksin. Bu yüzden soğukkanlılığını korumalı, seni hızlandıracak bu dönemeci başarı ile geçmeye odaklanmalısın. Zira bu durum, birinin seninle uzun vadeli bir proje hakkında konuşmak isteyebileceğini de gösteriyor. Galiba beklediğin yatırımcıyı buldun!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Venüs kavuşumu duygularını daha da parlatıyor. Tam da bu noktada birinin sadece bakışı bile bugün sende tatlı bir titreme yaratabilir... Kalbini kıpırdatan bu karşılaşma, romantik bir söz ya da yumuşak bir gülüşle seni tamamen içine çekebilir. Ancak bu kişi senin için pek de yabancı olmayacak. Eski bir aşkın alevlenişine kulak ver, bu aşkın sesi geçmiş ile geleceği birleştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…