Sevgili Terazi, bu Pazartesi gününün enerjisi kariyerine parlak bir ışık tutuyor. Güneş ve Plüton'un altmışlık açısı, diplomatik zekanı keskinleştiriyor ve karşı tarafa etkileyici bir şekilde ulaşmanı sağlıyor. Masa başı görüşmelerde güçlü bir duruş sergileyebilir, ortak projelerde dengeyi sağlama konusunda daha başarılı olabilirsin. Haftaya uyumlu ve kararlı bir başlangıç yaparken, yeni anlaşmalar, toplantılar veya iş ortaklıkları için gün içinde çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsin.

Tabii bu arada çalışma ortamında bir düzenleme yapman da gerekebilir. İnsan ilişkilerini düzene sokma ve çalışma ortamını daha huzurlu bir hale getirme görevi yine omuzlarında olacak. Görünen o ki bugün hareketli bir tempo seni bekliyor. Ancak bu hareketlilik verimlilikle birleştiğinde, gün sonunda tatmin edici sonuçlar elde edebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sürprizler kapıda! Partnerin romantik bir planla karşına çıkabilir veya hoşlandığın kişi beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Tabii eğer bekarsan, karşı tarafın ilgisini daha net bir şekilde hissetme olanağın da var. İnce ve belki de fark edilmesi zor bir kıvılcım, etrafında uçuşuyor olabilir. Bu kıvılcımı yakalamak ve aşkın ateşini yakmak ise tamamen senin elinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…