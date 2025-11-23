Sevgili Terazi, bugün aşk rüzgarları etrafında esmeye başlıyor... Partnerinin seni, romantik bir sürprizle şımartmayı planladığına dair güçlü hislerimiz var. Belki de bir mum ışığında akşam yemeği, belki bir hafta sonu kaçamağı ya da belki de beklenmedik bir hediye... Kim bilir?

Tabii bu ara sadece hoşlandığın biri varsa ve henüz hayatına girmediyse, bu kişinin sana karşı olan ilgisini daha belirgin bir şekilde hissetme olasılığın da oldukça yüksek. Belki de bu kişi, sana karşı hislerini gizlemek yerine, onları daha açık bir şekilde ifade etmeye başlayabilir. Öte yandan eğer henüz aradığın kişiyi bulamadıysan, yeni bir aşkın ateşini bir bakış, tatlı bir gülüş yakabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…