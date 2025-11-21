Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde her zaman olduğundan daha parlak bir şekilde parıldayan Güneş, maceraperest ve geniş görüşlü Yay burcunda yerini alıyor. Bu enerjik ve heyecan verici geçiş, aşk hayatına da aynı sıcaklık ve uyumu getiriyor.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu dönemde, aranızdaki ritim daha da artacak ve birbirinizi daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Bu, ilişkinizin daha da derinleşeceği ve birbirinize daha da yakınlaşacağınız bir dönem olacak.

Tabii bekarsan, bu kez Güneş'in Yay burcuna geçişiyle birlikte, sosyal çevrenden biriyle göz göze gelme ihtimalin oldukça yüksek. Belki de uzun zamandır gözünün ucuyla baktığın o kişiyle sonunda bir bağlantı kurma şansın olabilir. Bu dönemde, 'Buna hazırım' ya da 'Kararısızım' demek yerine, aşkın seni sarmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…