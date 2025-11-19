onedio
20 Kasım Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
20 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.11.2025 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Kasım Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak gibi görünüyor. Akrep burcundaki Yeni Ay, çekim gücünü artırarak etrafındakilere karşı daha çekici ve etkileyici bir aura yaymanı sağlıyor. Bu durum, hem fiziksel çekiciliğini hem de duygusal çekiciliğini artıracak. Yani bugün, etrafındakiler adete senin tüm renklerini görebilecek! 

Bu Yeni Ay'ın enerjisi, aynı zamanda aşk hayatında yeni bir kapıyı aralıyor. Belki de yeni bir aşka yelken açma zamanı geldi de geçiyor. Bu yeni ayın enerjisi, belki de yeni bir ilişkiye adım atmanı sağlayacak. Bu enerji, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Şimdi heyecan doruklara çıkacak, mevcut ilişkinde de yeni flörtünde de tutku seni saracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

