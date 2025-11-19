Sevgili Terazi, bugün duygusal dengeni korumak için biraz daha çaba harcaman gerekebilir. Belki de bu, biraz huzursuzluk hissettiğin, belki de biraz hafif bir dalgalanma olarak karşına çıkan bir durum olabilir. Bu durum, belki de fiziğinde küçük bir rahatsızlık olarak hissedilebilir. Ama endişelenme, bu durum geçici.

Biliyoruz ki, senin gibi bir Terazi'nin en büyük arzusu daima dengeyi bulmak. Bu nedenle, bugün belki de küçük mola anlarına daha çok ihtiyaç duyabilirsin. Belki de bir fincan çayın keyfini çıkarırken, belki de bir kitap okurken, belki de sadece pencereden dışarıyı izlerken... Bu molalar, sinir sistemini düz bir çizgiye geri çekebilir ve böylece daha rahat bir nefes almanı sağlar. Ve unutma, gün sonunda içsel uyumun dış görünüşüne bile yansır. Sen de sağlığın için dengeyi bul. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…