20 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sağlık
19.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Kasım Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün duygusal dengeni korumak için biraz daha çaba harcaman gerekebilir. Belki de bu, biraz huzursuzluk hissettiğin, belki de biraz hafif bir dalgalanma olarak karşına çıkan bir durum olabilir. Bu durum, belki de fiziğinde küçük bir rahatsızlık olarak hissedilebilir. Ama endişelenme, bu durum geçici.

Biliyoruz ki, senin gibi bir Terazi'nin en büyük arzusu daima dengeyi bulmak. Bu nedenle, bugün belki de küçük mola anlarına daha çok ihtiyaç duyabilirsin. Belki de bir fincan çayın keyfini çıkarırken, belki de bir kitap okurken, belki de sadece pencereden dışarıyı izlerken... Bu molalar, sinir sistemini düz bir çizgiye geri çekebilir ve böylece daha rahat bir nefes almanı sağlar. Ve unutma, gün sonunda içsel uyumun dış görünüşüne bile yansır. Sen de sağlığın için dengeyi bul. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

