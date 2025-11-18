onedio
19 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Kasım Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle biraz enerjinden, ritminden ve nasıl daha iyi bir uyum sağlayabileceğinden bahsetmek istiyoruz. Bedeninin enerjisi, beklenmedik anlarda yükselebileceği gibi, bir anda düşüşler de yaşayabilir. Bazen bir enerji patlaması hissedersin, adeta tüm dünyayı fethedebilecekmiş gibi hissedersin. Ama sonra, bir anda, tüm enerjin çekilir ve kendini bitkin hissedersin. Bu durum, özellikle beklenmedik olduğunda, seni zor durumda bırakabilir.

İşte bu nedenle, bedeninin ritmini gözlemlemek önemlidir. Enerjinin ne zaman yükseleceğini, ne zaman düşeceğini anlamak, bu dalgalanmaları yönetmende sana yardımcı olabilir. Kendini çok enerjik hissettiğinde, belki de bu enerjiyi bir sonraki düşüşe hazırlık olarak kullanabilirsin. Enerjin düştüğünde ise kendine biraz mola vermek ve enerjini toplamak için bu durumu bir fırsat olarak değerlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

