18 Kasım Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
18 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

17.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Kasım Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iç dünyan ile dış dünyan arasındaki dengeye odaklanabilirsin. Bu ise hepimiz için hayat kalitesini belirleyen son derece önemli faktörlerden biri.

Biraz da olsa yorgun hissettiğinde, bedeninin ve zihninin biraz nefes almasına izin ver. Bunu yaparken de küçük bir nefes egzersizi bile işe yarayabilir. Belki de birkaç derin nefes almak, belki de birkaç dakika boyunca gözlerini kapatıp sessizliği dinlemek; iç dünyandaki ağırlığı dengeli bir alana çekebilir. Hadi, kendini dinle ve hislerine kulak ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

