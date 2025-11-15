onedio
Terazi Burcu right-white
16 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Kasım Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle birlikte gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Güneş ile genişlemeyi ve büyümeyi temsil eden Jüpiter'in oluşturduğu üçgenin etkilerini paylaşacağız. Bu güçlü ve pozitif enerji, stresle baş etme becerini güçlendirirken, zihinsel olarak rahatlamana yardımcı olacak. Unutmayın, zihnin rahatladığı yerde beden de gevşer ve huzur bulur.

Son dönemlerde belki de iş hayatında ya da özel yaşamında fazla detaylara odaklandığını fark edebilirsin. Bu durum, senin uyku düzenini bozmuş olabilir. Uyandığında kendini yorgun hissetmen, gün içinde enerjinin düşük olması bu durumun belirtileri olabilir. Sabahın erken saatlerinde, belki de güneş doğarken hafif bir egzersiz yapmayı düşün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

