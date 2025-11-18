Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde senin için ilginç bir oyun sahneleniyor. Merkür ve Uranüs, birbirine karşıt bir pozisyonda yer alıyorlar ve bu durum, iş hayatında bazı sürprizlerle karşılaşmanı sağlayabilir. Alışılagelmiş düzeninin dışına çıkmanı ve belki de uzun zamandır kaçındığın değişikliklere kucak açmanı gerektirebilir.

Bir anda, belki bir fikir ayrılığına düşersin, belki de bir anda görevin değişir. Ya da belki de hiç beklemediğin bir anda, acil bir karar vermek zorunda kalırsın. İlk bakışta bu durumlar, sana zorlayıcı ve karmaşık gibi görünebilir. Ancak aslında, bu durumlar seni bekleyen muhteşem fırsatları keşfetmene yardımcı olacak.

Belki bir sunumla, belki bir projenin başarısıyla, belki bir fikrinin kabul görmesiyle ya da belki de yöneticinin sana yönelttiği bir soruyu başarıyla yanıtlamanla parlayacaksın. Bugün, diplomasi yeteneğini ve yaratıcı zekanı birleştirerek iş hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…