Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde senin için oldukça önemli bir olay gerçekleşiyor. İletişim gezegeni Merkür ile hareket ve enerji gezegeni Mars'ın kavuşumu, hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu kavuşum, belki de hayatının en önemli kararlarından birini almanı gerektirecek. Bu karar, belki de hayatının yönünü tamamen değiştirecek cinsten olabilir.

Belki de aklında uzun süredir var olan bir eğitim programına katılma fikri, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o egzotik seyahate çıkma planı ya da belki de uluslararası bir iş bağlantısı kurma fırsatı olabilir. Tam da bu noktada bugün, ideallerin ve hedeflerin ön plana çıkıyor. Kendine 'daha fazlasını istiyorum' deme cesareti bulabileceksin. Mars'ın ateşiyle Merkür'ün mantığı birleştiğinde, risk almanın bile akıllıca bir hamle olduğunu hissedeceksin. Bakalım sen, bugün ne için risk alacaksın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…