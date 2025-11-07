Sevgili Terazi, bugünlerde gökyüzünde neler olduğunu biliyor musun? Ay ve Jüpiter, kariyer evinde bir araya gelerek adeta bir büyü oluşturuyorlar. Bu büyülü birliktelik, iş hayatında seni öne çıkarabilir, üst düzey yöneticilerin dikkatini çekebilir ve projelerindeki başarılarınla hak ettiğin övgüleri almanı sağlayabilir. Fakat unutma, her ne kadar bu tür bir görünürlük çekici gelse de, bu durum rekabeti de beraberinde getirir.

Bu noktada, herkesin senin kadar kibar ve nezaket sahibi olmayabileceğini unutmamalısın. Rekabetin kızıştığı bu dönemlerde, insanlar genellikle kendi çıkarları için her yolu deneyebilirler. Bütün bu rekabetin içinde bile, statü değişikliği yaşama ihtimalin var. Belki de bu, iş değiştirme zamanının geldiğinin bir işareti. Daha prestijli bir alana geçiş yapmayı düşünebilirsin. Ya da belki de mevcut iş yerinde ünvan değişikliği fırsatı doğar ve bu durumda bir karar vermen gerekebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…