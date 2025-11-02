Sevgili Terazi, bugün iş hayatındaki dengeyi sağlama çabaların Venüs ile Jüpiter'in kozmik dansının etkisiyle biraz sarsılabilir. Beklenmedik inişler ve çıkışlar yaşayabilir, sabrının sınırlarını zorlayabilirsin. Ancak, bu durumda idealist yanının seni ortaklık ilişkilerinde abartıya sürüklemesine izin vermemelisin. Neyse ki diplomasinin efendisi olan sen, bugün tam da ihtiyacın olan noktada bu yeteneğini kullanarak abartıdan kaçınabilirsin.

Arabuluculuk veya müşteri ilişkileri gibi alanlarda ise özellikle bugün, parıldaman için mükemmel bir zaman olabilir. Değişen dengeler, belki en çok senin enerjini tüketse de aynı zamanda sana en çok kazancı getirebilir. Öte yandan, bugün ortaklık teklifleri veya iş birliği fırsatları da karşına çıkabilir. Ancak, her zaman her şeyin göründüğü gibi olmadığını unutma. İlk bakışta cazip gelen bazı koşulların ince detaylarını sorgulaman, yüzeydeki ışıltının aldatıcı olabileceğini ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, adımlarını atarken hem zarif hem de temkinli olmanda fayda var. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…