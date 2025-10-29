Sevgili Terazi, bugün enerji dalgalarında biraz dalgalanma hissedebilirsin. İş yerinde, belki de gözle görülür olmayan ama kesinlikle hissedilir bir değişim rüzgarı seni bekliyor. Fakat endişelenme! Senin zarif ve sakin duruşun, bu enerji karmaşasının içinde bile bir nevi huzur limanı oluşturacaktır. Özellikle zor zamanlarda, sana doğru yolu gösteren bir pusula gibi işlev görecektir. Bugün, diplomatik zekan adeta bir sihirli değnek gibi çalışacak ve seni bu karmaşanın içinden zarif bir şekilde çıkaracak.

Günün ilerleyen saatlerinde ise belki de bir ortaklık, iş birliği ya da finansal bir konu ile ilgili bir gelişme yaşanabilir. Bu durumda, uyum yeteneğin ve esnekliğin sana yeni kapılar açabilir. Ancak bu süreçte, her ne olursa olsun netliğini korumayı unutmamalısın. Zira birlikte atılacak bir adım, geleceğin hatta belki de kaderin üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, her adımını dikkatlice atmalı ve her kararını titizlikle vermeli, bu süreçteki tüm gelişmeleri yakından takip etmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…