Sevgili Terazi, bugün etrafındaki enerji dengeleri biraz sallanıyor. İş yerinde, belki de gözle görülür olmayan, fakat hissedilir bir değişim dalgası seni bekliyor. Ancak senin zarif ve dingin duruşun, bu karmaşanın içinde bile bir nevi sığınak oluşturacaktır. Özellikle zor zamanlarda, sana doğru yolu gösteren bir pusula da olacaktır. Bugün, diplomatik zekan adeta bir sihirli değnek gibi çalışacak ve seni karmaşanın içinden çıkaracak.

Günün ilerleyen saatlerinde ise belki de bir ortaklık, iş birliği ya da finansal bir konu ile ilgili bir gelişme yaşanabilir. Bu durumda, uyum yeteneğin ve esnekliğin sana yeni kapılar açabilir. Tabii bu süreçte, her ne olursa olsun netliğini korumayı unutmamalısın. Zira birlikte atılacak bir adım, geleceğin hatta belki de kaderin üzerinde etkili olabilir.

Gelelim aşka! Bugün o sır paylaşılırsa, kalpler birbirine yaklaşabilir... Peki ya senin kalbin, gerçeklerin konuşulmasına ve bu yakınlaşmaya hazır mı? Sıkı dur, bu romantik yakınlaşma, ayaklarını yerden kesebilir. Ancak duygularını bastırmak yerine, onları kabullenmeli ve yaşamalısın. Duygularına teslim olur, aşka sarılırsan günün sonunda sahiden mutlu olacağına ise eminiz! Zira, partnerin ya da flörtün kendini sana bırakmak için sadece aradaki engellerin kalkmasını bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…