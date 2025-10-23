Sevgili Terazi, bugün kariyerinde dış ilişkiler ve ortaklıklar konuları üzerinde yoğunlaşman gereken bir gün olacak. Güneş ile Plüton arasındaki kare açı, senin güç dengelerini sorgulamanı ve belki de yeniden değerlendirmeni gerektirecek. İşte bu noktada iş arkadaşların veya ortaklarınla fikir çatışmaları yaşanabilir. Ancak bu durum, senin için stratejik bir üstünlük kazanma fırsatı da olabilir. Bugün atacağın adımlar, gelecekte seni daha da parlak bir noktaya taşıyacak. Bu yüzden cesur ol ve risklerini iyi hesapla.

Günlük yaşamında ise uyum ve denge arayışı içinde olabilirsin. İnsan ilişkilerinde sınırlar koymakta zorlanabilirsin. Tabii bu durumda Plüton'un enerjisi, kendi alanını koruman konusunda sana bir uyarı gönderebilir. Küçük gerilimler ve anlaşmazlıklar seni korkutmasın, aksine bu durumlar farkındalığını artırıyor ve daha güçlü bir birey olmanı sağlıyor.

Gelelim aşka! Bugün kalbinde adeta bir fırtına kopuyor! Partnerinle aranda tutku, kıskançlık ve gizem bir arada... Yani bugün aranızda yaşanacaklar bir hayli renkli olacak gibi. Ama eğer bekarsan, karşına çıkan kişi hem çekici hem de etkileyici olacak ve seni kendine bağlamak için elinden geleni yapacak. Bu aşk, sana yoğun duygular yaşatacak ve kalbini adeta yeniden şekillendirecek. Cesur ol ve Plüton’un enerjisiyle bu bağa kapıl, bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…