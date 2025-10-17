onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Ekim Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
18 Ekim 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seni biraz zorlayabilecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Güneş ile Chiron karşıtlığı, iş ilişkilerinde duygusal bir sınavla karşılaşmana neden olabilir. Belki bir iş arkadaşınla fikir ayrılığına düşersin, belki de bir projede anlaşmazlıklar yaşarsın. Galiba artık herkesi memnun etme çabasından çıkmanın zamanı geldi.

Bu sayede finansal ortaklıklarda da yön değiştirebilirsin. Mesela artık bir iş ortağının sorumluluğunu taşımayı reddedebilirsin. Bu sayede seni hem maddi hem manevi anlamda yoran yüklerden arınabilirsin. Böylece başarılı olmak için bireysel hedeflerine odaklanabilir, gücünü dengede tutmanın yolunu bulabilir ve gerektiğinde 'hayır' diyebilmeyi başarabilirsin! 

Sırada aşk var! Geçmişte yaşadığın bir kırgınlık, bugünlerde yeniden karşına çıkabilir. Ancak bu kez kalbini korkudan değil, anlayıştan yana açarsan, her şeyin farklı bir boyut kazandığını göreceksin. Geçmiş artık seni yoramayacak... Kalbinin iyileştiğini hissedeceğin bugün ise yeni bir aşka yelken açmanı sağlayacak. Hadi, hayatına girmek isteyen o kişiye bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın