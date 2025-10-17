Sevgili Terazi, bugün seni biraz zorlayabilecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Güneş ile Chiron karşıtlığı, iş ilişkilerinde duygusal bir sınavla karşılaşmana neden olabilir. Belki bir iş arkadaşınla fikir ayrılığına düşersin, belki de bir projede anlaşmazlıklar yaşarsın. Galiba artık herkesi memnun etme çabasından çıkmanın zamanı geldi.

Bu sayede finansal ortaklıklarda da yön değiştirebilirsin. Mesela artık bir iş ortağının sorumluluğunu taşımayı reddedebilirsin. Bu sayede seni hem maddi hem manevi anlamda yoran yüklerden arınabilirsin. Böylece başarılı olmak için bireysel hedeflerine odaklanabilir, gücünü dengede tutmanın yolunu bulabilir ve gerektiğinde 'hayır' diyebilmeyi başarabilirsin!

Sırada aşk var! Geçmişte yaşadığın bir kırgınlık, bugünlerde yeniden karşına çıkabilir. Ancak bu kez kalbini korkudan değil, anlayıştan yana açarsan, her şeyin farklı bir boyut kazandığını göreceksin. Geçmiş artık seni yoramayacak... Kalbinin iyileştiğini hissedeceğin bugün ise yeni bir aşka yelken açmanı sağlayacak. Hadi, hayatına girmek isteyen o kişiye bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…