Sevgili Terazi, bugün senin için hem sınav hem fırsatlarla dolu olabilir. Güneş ile Jüpiter karesi, senin için dikkat çekici ve yeni projelerin kapısını aralayabilir. Ancak, bu projelerin getireceği sorumluluklar konusunda dikkatli olman gerekebilir. Kendi yeteneklerini ve sınırlarını iyi bildiğinden, herhangi bir projeye 'evet' demeden önce, kendi gücünü ve kapasiteni dikkatlice değerlendirmen gerekebilir.

Aman dikkat, Jüpiter'in sana verdiği fazla öz güven, her alanda parlamak istemeni tetikleyebilir. Ancak bu, seni abartıya, hatta gereğinden fazla yüklenmeye ve hataya itebilir. Bu nedenle, kendini kontrol etmeli ve her zaman gerçekçi olmalısın. İşte bu sayede finansal anlamda da büyük riskler alıp kaybetmekten kaçınabilirsin!

Peki ya aşk? Sıkı dur, bugün söz konusu romantizm olduğunda enerjin adeta baş döndürücü olacak. Bu enerji ile yeni biriyle tanışabilir ve bu kişiye karşı karşı konulamaz bir ilgi de duyabilirsin. Zarif ve etkileyici halinle ise herkesi büyüleyebilirsin. Ancak duyguların hızla büyürken, gerçekliği unutmaman da önemli. Bugün 'kalp-mantık dengesi' senin en büyük sihrin olacak. Bu dengenin farkında ol ve duygularına mantığınla yön ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…