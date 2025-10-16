Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça enerjik ve romantik bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu kare, romantizm konusunda adeta bir enerji fırtınası yaratıyor. Bu enerji fırtınası, kalbinin ritmini hızlandırabilir ve belki de beklenmedik bir anda yeni biriyle tanışmana neden olabilir. Bu yeni kişiye karşı duyduğun ilginin boyutu ise seni bile şaşırtabilir.

Zarif ve etkileyici kişiliğinle, çevrendeki herkesi adeta büyüleyebilirsin. Tabii biri de seni büyüleyebilir... Duygularının hızla büyümesi ise bazı gerçeklerin göz ardı etmene neden olabilir. Bu yüzden bugün 'kalp-mantık dengesi' büyük önem taşıyor. Bu dengenin farkında olmalı ve duygularına mantığınla yön vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…