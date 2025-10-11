Sevgili Terazi, bugün seni bekleyen karmaşık, ancak bir o kadar da romantizm dolu bir gün var. Venüs'ün mistik enerjisi ve Neptün'ün duygusal etkisi bugün gökyüzünde karşı karşıya geliyor. Bu durum, senin ve partnerinin arasında geçmişte kalmış bir konunun yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.

Bu eski konunun yeniden ortaya çıkması, aranızda bir gerilim oluşturabilir. Ancak unutma, bazen gerilimler tutkuların da artmasına sebep olabilir. Bu durum, ilişkindeki aşkın ve tutkunun yeniden alevlenmesine yol açabilir. Bu nedenle, bugün yaşayacağın tüm olaylara karşı açık ve anlayışlı olmanı öneririz.

Şimdi de bekar Terazi burçlarına gelelim. Bugün kalbin seni bilinmeyen bir yolculuğa çıkarabilir. Bu yolculuk, platonik bir aşkla dolu olabilir. Eğer kalbinin sesini dinlemekten çekinmezsen, bu heyecanlı yolculuk seni gerçek aşka götürebilir. Bu nedenle, kalbinin sesini dinlemekten korkma ve kendini aşkın büyülü dünyasına bırak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…