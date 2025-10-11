Sevgili Terazi, bugün duygusal hassasiyetinin tavan yaptığını hissedebilirsin. Bu yoğun duygusal dalgalanmalarla başa çıkmak için bedenini dinlemeyi unutma. Belki de hafif bir yoga seansı ya da birkaç nefes egzersizi tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Bunlar, ruhsal dengeyi sağlamak için ideal yöntemlerdir.

Pazar günlerini seviyor, değil mi? Peki, bu Pazar gününü tatlı ama sağlıklı atıştırmalıklarla renklendirmeye ne dersin? Belki bir avuç çiğ badem ya da bir tabak dolusu meyve salatası... Hem lezzetli hem de sağlıklı seçeneklerle kendini şımartabilirsin.

Müzik, ruhun gıdasıdır derler. Belki biraz müzik dinlemek, zihninin gürültülerini susturmana yardımcı olabilir. Ya da belki de kısa bir doğa yürüyüşü... Havanın temizliği, ağaçların hışırtısı, kuşların cıvıltısı... Bunlar, zihnini sakinleştirecek en güzel şeylerden bazılarıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…