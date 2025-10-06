onedio
7 Ekim Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

7 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ekim Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Dolunay'ın enerjisi biraz fazla hissedilebilir. Kendini biraz gergin, sinirli hissedebilirsin. Belki de kaslarında hafif bir spazm, belki de baş dönmesi gibi ufak tüyolarla bu enerjiyi hissetmeye başlayabilirsin. Ama hey, endişelenme! Bu durumla başa çıkmanın birçok yolu var. Yoga yapmayı deneyebilirsin, belki bir nefes egzersizi... Hatta bir de ılık bir duş almayı düşün, inan bana, bu küçük ritüeller adeta birer mucize yaratabilir!

Bu arada bir şeyi de unutma, bu dönemde estetik kaygılarını bir kenara bırakman gerekiyor. Zira şu an en önemli şey, doğal olman. Kendi doğal halinle, tüm doğallığınla parlamak için harika bir zaman. Kendini olduğun gibi kabul et ve bırak her şey yoluna girsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

