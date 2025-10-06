7 Ekim Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça önemli bir güne başlıyoruz. Gökyüzünde Koç burcunda parıldayan Dolunay, ilişkiler evine ışık tutuyor ve sana büyük farkındalıklar getiriyor. İş ortaklıkların, proje paylaşımların veya profesyonel iş birliklerin üzerinde durma ve detayları inceleme zamanı geldi. Bu süreçte, birlikte yürüdüğün kişilerle ilerlemeye devam edip etmeyeceğini belirleyeceğin kritik kararlar alabilirsin.

Bu arada Dolunay bugün sana dengeyi de hatırlatıyor. Bir süredir başkalarının beklentilerini kendi isteklerinden daha çok önemsiyordun. Ancak şimdi, kendi sesini daha güçlü bir şekilde duyuyor ve kendi ihtiyaçlarına daha çok önem veriyorsun. Bu durum, çevrendeki bazı kişileri şaşırtabilir. Ancak unutma ki içsel özgürlüğünün değeri hiçbir şeyle ölçülemez.

Aşk hayatında ise 'Ya birlikte büyürüz ya da yollar ayrılır...' enerjisi hakim. Özellikle de ilişkinde bir tıkanıklık hissediyorsan, Koç Dolunayı sana bu konuda netlik getirmeye hazır. Sakın unutma sevgi temelli ve açık yürekli konuşmalar, her türlü sorunu çözme ve ilişkini dönüştürme gücüne sahip. Zaten bir süredir hayalini kurduğun da bu olmalı. Artık taşlar yerine oturmalı, ilişkine denge ve huzur gelmeli. Ya da bitmeli... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…