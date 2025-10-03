4 Ekim Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve anlamlı bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs'ün burcunda parıldadığı bugünlerde, Güney Ay Düğümü ile birlikte oluşturduğu güçlü enerji, kariyer hayatında bazı önemli yüzleşmelere neden olabilir. Belki de bir süre önce kapanmış olduğunu düşündüğün bir konu, bugün tekrar gündeme gelebilir. İşte bu geçmişte yapmış olduğun hataları telafi etme ve belki de daha iyi bir yol çizme şansı demek!

Bunun yanı sıra, Pallas'ın ileri hareketiyle birlikte iş hayatındaki iletişimin daha kolay hale geldiğini fark edeceksin. Belki de uzun zamandır ertelemiş olduğun yazışmalar, sözleşmeler ya da resmi belgeler bugün sonunda netleşiyor. Bu durum, kararlarını daha stratejik bir şekilde almanı sağlayacak ve bu da seni iş hayatında bir adım öne çıkaracak.

Sıra geldi aşka! Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün birleşimi, eski bir partnerle yeniden karşılaşmana neden olabilir. Ancak bu sefer, dengenin senin elinde olduğunu fark edeceksin. Lakin bir ilişkin varsa, partnerinle aranda kıskançlıklar ve tartışmalar söz konusu olabilir. Geçmişin geleceğe zarar vermesine izin verme... Artık eskiye net sınırlar çizmen gerektiğini unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…