4 Ekim Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için bir dizi heyecan verici olaylar ve anlamlı deneyimlerle dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs'ün büyüleyici cazibesi ve Güney Ay Düğümü'nün gizemli enerjisi, bugün seni geçmişteki bir aşkla yeniden bir araya getirebilir. Ancak bu sefer, ilişkinin kontrolünün tamamen senin elinde olduğunu hissedeceksin. Sen artık oyunun kurallarını belirleyen kişi olacaksın.

Fakat unutma, eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu durum partnerinle arandaki kıskançlık ve tartışmaları tetikleyebilir. Bu nedenle, bugün duygusal dengeni korumak için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir. Geçmişin hatalarının, geleceğin parlaklığını gölgelemesine izin verme.

Artık geçmişe net bir çizgi çizmenin zamanı geldi. Geçmişin hatıralarının seni esir almasına izin verme, çünkü senin önünde yeni ve heyecan verici bir gelecek var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…