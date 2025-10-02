3 Ekim Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için duygusal anlamda oldukça yoğun bir gün olacak. Göklerde Merkür ve Chiron'un karşı karşıya geldiği bu dönem, senin duygusal dünyanı harekete geçirecek. Bir ilişkin varsa, bugün partnerinle yapacağın samimi bir konuşma, aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün konuları masaya yatırma, duygusal yüklerini paylaşma vakti gelmiştir. Bu konuşma, ilişkinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir ve aranızdaki bağı daha da derinleştirebilir.

Bekar mısın? O zaman bugün senin için de oldukça ilginç olabilir. Sosyal çevrenden biriyle yaşayacağın anlamlı bir yakınlaşma, belki de yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir. Belki de uzun süredir gözünden kaçan biri, bugün radarına girebilir. Bu dönemde, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmekten ise çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…