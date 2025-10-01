onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
2 Ekim Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
2 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

2 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü sana aile ve aşk konularında bazı sürprizler hazırlıyor. Venüs ve Plüton arasındaki göz kamaştırıcı etkileşim, senin için ev ve aile konularını merkezine alıyor. Ancak bu durum, biraz da olsa tartışmaları beraberinde getirebilir.

Partnerinle aranızda, derinlemesine ve belki de biraz gergin bir konuşma yaşanabilir. Ancak unutma ki her tartışma sonrası daha da güçlenen bir ilişki seni bekliyor. Bu konuşma, belki de uzun süredir üzerinde durduğun bir konuyu çözüme kavuşturmanın tam zamanı.

Bekar Terazi burçlarına gelirsek, bugün sizin için de aşk dolu bir gün olabilir. Ailen aracılığıyla tanışacağın bir kişi, kalbini hızla çalabilir. Kim bilir, belki de bu kişi hayatının aşkı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

