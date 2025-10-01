2 Ekim Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü sana aile ve aşk konularında bazı sürprizler hazırlıyor. Venüs ve Plüton arasındaki göz kamaştırıcı etkileşim, senin için ev ve aile konularını merkezine alıyor. Ancak bu durum, biraz da olsa tartışmaları beraberinde getirebilir.

Partnerinle aranızda, derinlemesine ve belki de biraz gergin bir konuşma yaşanabilir. Ancak unutma ki her tartışma sonrası daha da güçlenen bir ilişki seni bekliyor. Bu konuşma, belki de uzun süredir üzerinde durduğun bir konuyu çözüme kavuşturmanın tam zamanı.

Bekar Terazi burçlarına gelirsek, bugün sizin için de aşk dolu bir gün olabilir. Ailen aracılığıyla tanışacağın bir kişi, kalbini hızla çalabilir. Kim bilir, belki de bu kişi hayatının aşkı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…