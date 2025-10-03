4 Ekim Cumartesi Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki yıldızlar, özellikle de Venüs, burcunda parıldıyor ve bu da enerjinin yükselmesine neden oluyor. Venüs'ün, Güney Ay Düğümü ile birlikte oluşturduğu güçlü ve etkileyici enerji, kariyer hayatında bazı önemli yüzleşmelere neden olabilir. Belki de bir süre önce kapanmış olduğunu düşündüğün bir konu, bugün tekrar gündeme gelebilir. Bu durum, geçmişte yapmış olduğun hataları telafi etme ve belki de daha iyi bir yol çizme şansı demek.

Yıldızlarının konumundan bahsederken, Pallas'ın ileri hareketini de unutmamalıyız. İş hayatındaki iletişimin daha kolay hale geldiğini fark edeceksin. Belki de uzun zamandır ertelemiş olduğun yazışmalar, sözleşmeler ya da resmi belgeler bugün sonunda netleşiyor. Bu durum, kararlarını daha stratejik ve bilinçli bir şekilde almanı sağlayacak. Böylece, iş hayatında daha emin adımlarla ilerleyecek ve belki de rakiplerinin bir adım önüne geçeceksin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…