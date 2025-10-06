7 Ekim Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında karmaşa hakim olabilir. 'Ya birlikte büyürüz ya da yollar ayrılır...' türünde bir enerjiye kapılırsan sakın şaşırma. Bu durum özellikle de ilişkinde bir tıkanıklık, bir duraksama hissediyorsan daha belirgin olabilir.

Ama merak etme, Koç Dolunayı tam da bu noktada devreye giriyor. Senin için bu konuda netlik getirmeye hazırlanıyor. Zira, sevgi temelli ve açık yürekli konuşmalar, her türlü sorunu çözme ve ilişkini dönüştürme gücüne sahiptir. Belki de bu, bir süredir hayalini kurduğun bir durum. Artık taşlar yerine oturmalı, ilişkine denge ve huzur gelmeli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…