6 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür'ün Akrep burcuna geçişiyle birlikte, duygusal dünyanda da bazı değişiklikler olacak. Merkür'ün bu hareketi, duygusal anlamda daha derinlere inmene ve daha yoğun hissetmene sebep olabilir. Ancak, bu durumun bir yan etkisi olarak kıskançlık duygularının da alevlenebileceğini unutma.

Eğer bir ilişkin varsa, bu durumu hafifletmek için partnerinle güven konusunda bir konuşma yapmayı düşünebilirsin. Belki de bu, ona karşı duygularını ve düşüncelerini açıklamanın tam zamanıdır. Açık ve dürüst bir iletişim, her zaman ilişkileri güçlendirir, değil mi? Tabii eğer bekar bir Terazi burcuysan, bu durumda eski bir flörtünün yeniden hayatına girmesi ihtimali var. Ancak, geçmişe dönmek istediğine emin misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…