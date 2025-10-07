8 Ekim Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi kalp ve dolaşım sistemini biraz hassas kılabilir. Ancak endişelenme, çünkü bizim sana harika önerilerimiz var. Hafif tempolu egzersizler, belki bir yoga seansı veya hafif bir sabah koşusu, bugün senin için mükemmel olabilir. Ayrıca doğa ile temas kurmak, belki bir ağacın altında bir kitap okumak veya çiçeklerle dolu bir parkta yürüyüş yapmak, seni rahatlatarak ve enerjini de yükseltecektir.

Gökyüzünde Venüs ve Jüpiter arasında oluşan altmışlık, sosyal aktivitelerin ve grupla yapılan sporların enerjinizi artıracağını işaret ediyor. Belki bir arkadaşınla birlikte bir yürüyüşe çıkmak veya bir spor salonuna gitmek, hem sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hem de enerjini yükseltecektir. Beslenme konusunda da birkaç önerimiz var. Tuz tüketimini kontrol altında tutmak, kalp ve dolaşım sistemini rahatlatacaktır. Bu arada bol su içmeyi de ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…