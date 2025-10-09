onedio
10 Ekim Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
10 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, tatlı krizlerine dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Biliyoruz, çikolata kaplı çilekler, krema dolu eklairler, sıcacık browniler... Ah, tatlıların büyülü dünyası! Ancak unutma, duygusal açlıkla fiziksel açlığı birbirine karıştırmamak önemli. Belki de stresli bir günün ardından kendini ödüllendirmek istersin ya da belki de sadece biraz mutluluk hormonu serbest bırakmak istersin.

Ayrıca, güne esneme hareketleriyle başlamanın tüm metabolizmanı dengeleyeceğini biliyor muydun? Sabahları yataktan çıktığında birkaç dakikanı esneme hareketlerine ayırmak, tüm vücudunun kan dolaşımını hızlandırır ve metabolizmanın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu da senin daha enerjik hissetmene yardımcı olur ve tatlı krizlerinin önüne geçer. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
