Sevgili Terazi, bugün senin günün! İş yerinde yaratıcı fikirlerinle gözler önünde olacaksın. Fakat unutma, her zaman herkesin seninle aynı fikirde olmasını bekleyemezsin. Bazıları senin bu ışıltılı fikirlerinden rahatsız olabilir. Neyse ki bu süreçte de diplomasi senin en büyük silahın olacak.

Ay'ın enerjisiyle beraber, zihinsel açıdan güçlü bir dönemdesin. Özellikle eğitim, medya, hukuk ve yabancı bağlantılı konularda başarıya ulaşman kaçınılmaz. Finansal anlamda seni güçlendirecek yeni bir iş birliği de kapını her an çalabilir. Tabii bu ortaklık için dikkatli ol, koşulları iyice değerlendir ve her şeyi detaylıca incele. Uzun vadeli kazançlar için belki de kısa vadeli riskleri göze alman gerekebilir. Yine de risk almadan kazanç da olmaz biliyorsun. Yani, dengeli adımlar ve risklerle ilerleyebilirsin.

Aşk hayatında ise samimiyetin test edilebilir. Eğer karşındaki kişiyle açık ve dürüstçe konuşmazsan, yanlış anlaşılmalar artabilir. Bugün özellikle sırlar canını sıkabilir... Sakladığın her ne ise partnerine açıkça anlatsan iyi edersin, aksi halde bu gizem ilişkini olumsuz etkileyebilir. Ancak eğer bir ayrılık söz konusuysa, durumun netleşmesiyle birlikte ilişkin yeniden başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…