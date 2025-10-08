Sevgili Terazi, bugün senin için biraz karmaşık olabilir. Detayların içerisinde kaybolma eğiliminde olabilirsin. Ancak bu durumda dengeni korumaya odaklanman gerekiyor. İş yerinde herkesin senin üzerinde bir beklenti oluşturduğunu ve herkesin senden uzlaşmacı bir tutum beklediğini hissedebilirsin. Ancak bu sefer kendi sınırlarını çizmen ve kendini koruman gerekebilir. Küçük bir aksilik, belki de bir hata, moralini bozabilir ama unutma ki senin çözüm üretme becerin her zaman seni bu tür durumlardan çıkarır.

Kariyerinde yeni bir düzenleme sürecine girebilirsin. Masanı düzenlemek, planlarını sadeleştirmek ve hatta çalışma tarzını gözden geçirmek, zihnini açacak ve daha rahat düşünmene yardımcı olacak. Hatta bazı Teraziler için ise sessiz sedasız bir başarı kapıda. Maddi konularda ise küçük ama kalıcı kazançlar yüzünü güldürebilir.

Gelelim aşka! Söz konusu romantizm olduğunda duygularını netleştirmenin zamanı geldi. Partnerinle açık ve net konuşmalar yapmak, sana kendini daha güvende hissettirecek.Tabii eğer bekarsan, sakin bir ortamda doğacak bir tanışma, belki de uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilir. Kim bilir? Belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın vakti gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…