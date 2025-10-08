onedio
9 Ekim Perşembe Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

9 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kalp ve dolaşım sistemin biraz daha hassas olabilir. Bu yüzden kendine ekstra özen göstermen önemli. Belki de doğanın kalbinde, hafif tempolu bir yürüyüşe çıkmak ve taze havayı ciğerlerine doldurmak iyi gelebilir. Kendini enerjik hissetmen için bol bol su tüketmeyi unutma ve tuzlu yiyeceklerden ise uzak durmaya çalış.

Günün stresinden arınmak için öğle saatlerinde biraz zaman ayırıp meditasyon yapabilir veya nefes egzersizleriyle enerjini dengeleyebilirsin. Kendine bu küçük molayı vermek, günün geri kalanında daha odaklanmış ve rahat hissetmeni sağlayacaktır. Akşam saatlerinde ise, huzurlu bir müzik eşliğinde kitap okuyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

