Sevgili Terazi, bugün romantik yıldızların biraz karışık görünüyor. Özellikle Ay'ın etkisiyle aşk hayatında samimiyetin önemli bir rol oynayacağı bir gün seni bekliyor. Eğer kalbindeki kişiyle açık yürekli ve dürüst bir konuşma yapmazsan, yanlış anlaşılmaların sayısı artabilir ve bu da ilişkini zor bir duruma sokabilir.

Bugün, sırların üzerinde ağırlık oluşturduğunu hissedebilirsin. İçinde sakladığın her ne varsa, eğer bunu partnerine açıkça anlatırsan, bu durum ilişkinin sağlığı için oldukça faydalı olabilir. Gizemli olmayı sevsen de, bugün bu tür gizemlerin ilişkini olumsuz yönde etkileyebileceğini unutmamalısın. Ama eğer bir ayrılık durumu söz konusuysa, bugün durumun netleşmesiyle birlikte ilişkinde yeni bir sayfa açabilirsin. Zira bu adım belki de ilişkinin yeniden başlamasına yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…