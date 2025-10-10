Sevgili Terazi, bugün Venüs ve Satürn'ün karşıt açılara denk geliyor. Bu noktada biraz duygusal yorgunluk hissedebilirsin. Belki de kalbin ağır ağır atıyor, belki de biraz hüzünlü bir melodi çalıyor. Bu süreçte, belki de partnerin senin kadar paylaşımcı olmayabilir, belki de seninle aynı ritimde dans etmiyor. Bu durum, seni biraz yıpratabilir, belki de kalbinde küçük çizikler oluşmasına neden olabilir.

Ancak bugün, ilişkini değil, kendini korumaya odaklanmalısın. Kendini korumak, kendi duygusal dengeni sağlamak bugün senin için en önemli konu olmalı. Satürn'ün de işaret ettiği gibi sevgi bazen geri çekilmekle de büyür. Belki de biraz yalnız kalmak, belki de kendi iç dünyanla baş başa kalmak sana iyi gelebilir. Kendine biraz zaman ayır ve duygusal enerjini yeniden toparla. Bu sayede huzur bulacak, aşkta dengeye kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…