Sevgili Terazi, bugün belki de iş hayatında sana destek olan kişilerden biraz uzaklaşma ihtiyacı hissedebilirsin. Venüs ve Satürn'ün karşıt açılarının etkisiyle, belki de 'Acaba yalnız başına mı çalışmalıyım, yoksa mevcut duruma uyum sağlamaya mı devam etmeliyim?' diye kendini sorgularken bulabilirsin. Ancak unutma ki, bazen biraz yalnız kalmak ve kendi iç sesini dinlemek, uzun vadede başarıya giden yolda sana yardımcı olabilir. Kendine biraz zaman ayırarak, kendi başına neler başarabileceğini görmek, enerjini yükseltecek ve gücünü artıracaktır.

Bugün belki de tam da yalnız başına bir kariyer yolculuğa çıkmaya hazır olduğunu hissederken, kapını çalan heyecan verici yeni bir teklif olabilir. Tabii bu teklifin şartlarını hemen kabul etmek yerine biraz beklemekte fayda var. Satürn'ün bilgeliği, sabırla bekleyenlere her zaman ödül verir. Yavaş ilerleyen bir süreç, aslında daha kalıcı ve sağlam bir başlangıca dönüşebilir. Bu yüzden acele etme, her şeyi ayrıntılı bir şekilde değerlendir! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…