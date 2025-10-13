onedio
Terazi Burcu right-white
14 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
13.10.2025 - 18:05

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 14 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

14 Ekim Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün burcunda parıldamasıyla sen de adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. Bu ışık ile etrafındakileri büyülemeye ise hazır olmalısın... Bu ise belki bir aşk romanından çıkmış gibi görünen romantik bir hikaye değil ama gerçek ve kalıcı bir bağın kapıları sana açabilir.

Yani, bugün aşk hayatında kalıcı bir ilişki için kalbini açmaya hazır olmalısın. Belki de bu yeni aşka kendini tamamen açman, eski alışkanlıklarını ve geçmişteki hatalarını bir kenara bırakman gerekebilir. Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir, bu yüzden eski hatalarının seni engellemesine izin verme. Yeni olanın heyecanına ve enerjisine kapıl... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

