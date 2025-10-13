Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün burcunda parıldamasıyla sen de adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. Bu ışık ile etrafındakileri büyülemeye ise hazır olmalısın... Bu ise belki bir aşk romanından çıkmış gibi görünen romantik bir hikaye değil ama gerçek ve kalıcı bir bağın kapıları sana açabilir.

Yani, bugün aşk hayatında kalıcı bir ilişki için kalbini açmaya hazır olmalısın. Belki de bu yeni aşka kendini tamamen açman, eski alışkanlıklarını ve geçmişteki hatalarını bir kenara bırakman gerekebilir. Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir, bu yüzden eski hatalarının seni engellemesine izin verme. Yeni olanın heyecanına ve enerjisine kapıl... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…